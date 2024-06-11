В России задержали банду чиновников и правоохранителей, похитивших 60 млн рублей

Группа подозреваемых была задержана ФСБ в Карачаево-Черкесии. ФСБ РФ объявила о задержании преступной группы, в которую входили высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов Карачаево-Черкесии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии