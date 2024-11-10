Жительница Приморья едва не погибла в собственной квартире из-за пожара

В Приморском крае женщина едва не погибла из-за пожара, который возник в соседней от нее квартире. Огонь распространился так сильно, что задымлено оказалось не только место возгорания, но и подъезд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.