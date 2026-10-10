Новый рецепт с баклажанами и кабачками улучшит ваши блюда

Приготовьте легкое овощное блюдо с кабачками, баклажанами и сладким перцем. ###A_*_A### Овощи обжариваются и тушатся с томатной пастой и рублеными томатами до мягкости.
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