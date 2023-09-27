В ПНИПУ разработали топливный элемент, сохраняющий свойства десятки лет

Главный специалист высшей школы авиационного двигателестроения Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Михаил Веснин создал топливную ячейку для ракетных и авиадвигателей.
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