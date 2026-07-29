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ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Южный, уничтожены суда с грузами для ВСУ

ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Южный, уничтожены суда с грузами для ВСУ

Российские военные поразили резервуар с горючим, два сухогруза в порту «Южный» и одно судно на переходе моремВооруженные силы России (ВС РФ) в течение дня наносили удары по портам и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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