ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Южный, уничтожены суда с грузами для ВСУ

Российские военные поразили резервуар с горючим, два сухогруза в порту «Южный» и одно судно на переходе моремВооруженные силы России (ВС РФ) в течение дня наносили удары по портам и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.