Видео: Овечкин говорит, что завершит карьеру, если побьет рекорд Гретцки

В соцсетях получило распространение архивное видео , на котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в одной из телевизионных передач в 2019 году сказал, что завершит карьеру, если побьет рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
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