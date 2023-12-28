Сколько штук в день мандаринов можно детям?

Сын очень любит мандарины, но у него от них краснеют щёки. Сколько штук в день можно детям? Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном»:– Если у сына не пищевая непереносимость, которая зависит от количества съеденного, а именно аллергия на мандарины, от них придётся полностью отказаться.
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