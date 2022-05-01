Российские ракеты "Оникс" уничтожили ангар с иностранным оружием в Одессе

Вооруженные силы РФ ракетами «Оникс» поразили ангар с оружием в районе Одессы. Уничтожена также взлетно-посадочная полоса военного аэродрома, сообщил в воскресенье, 1 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Вооруженные силы РФ ракетами «Оникс» поразили ангар с оружием в районе Одессы. Уничтожена также взлетно-посадочная полоса военного аэродрома, сообщил в воскресенье, 1 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Свежие комментарии