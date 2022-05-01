Журнал «Профиль»

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Российские ракеты "Оникс" уничтожили ангар с иностранным оружием в Одессе

Российские ракеты "Оникс" уничтожили ангар с иностранным оружием в Одессе

Вооруженные силы РФ ракетами «Оникс» поразили ангар с оружием в районе Одессы. Уничтожена также взлетно-посадочная полоса военного аэродрома, сообщил в воскресенье, 1 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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