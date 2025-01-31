В Москве запустили тематический поезд по случаю праздника Весны

Москва, 29 января /Синьхуа/ -- В среду около 13:30 в Москве был запущен тематический поезд, посвященный празднику Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, который выпал в этом году на 29 января.
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