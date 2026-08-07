Как заполярный сподумен переписывает литиевую карту мира

Когда я впервые углубилась в историю освоения арктических недр, меня поразил один факт: почти 80 лет назад человечество уже держало в руках ключ к энергетической независимости, но даже не подозревало об истинных масштабах находки.
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