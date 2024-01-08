На образ солиста «Щенков» на концерте в Петербурге обратила внимание Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем личном Telegram-канале, что Максим Тесла из группы “Щенки” выступил в Санкт-Петербурге в одном носке и исполнял песни сомнительного содержания.
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