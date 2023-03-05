Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале – об итогах каждого тура РПЛ

Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале – об итогах каждого тура РПЛ

Леонид Слуцкий и Денис Казанский будут вести программу о футболе на Первом канале. Сегодня, 5 марта, на Первом канале стартует программа «На футболе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх