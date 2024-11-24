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Неопознанные дроны заметили над тремя британскими авиабазами

Неопознанные дроны заметили над тремя британскими авиабазами

Над тремя британскими авиабазами, которые также используют военные США, заметили несколько неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя командования ВС США в Европе.

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