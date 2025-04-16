Дожили: Американцы стали использовать мигрантов в России, чтобы "подогреть" бунт

Александр Конкин

Автор провокатор! "Второй вариант - порядок в нашей стране наведут ветераны СВО, которые, согласно тексту, демонстрируют готовность самостоятельно решить проблему."- а с чего вдруг? Или уже есть (Сурковская программа утилизации добровольцев и ополченцев опять извлечена на свет) признаки того что патриотов-ветеранов слишком много?