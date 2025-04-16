Дожили: Американцы стали использовать мигрантов в России, чтобы "подогреть" бунт

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Царьград ФОТО: Коллаж Царьграда Проблема мигрантов в России стала столь большой, что про неё пишут американцы.

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Комментарии
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Александр Конкин
Автор провокатор! &quot;Второй вариант - порядок в нашей стране наведут ветераны СВО, которые, согласно тексту, демонстрируют готовность самостоятельно решить проблему.&quot;- а с чего вдруг? Или уже есть (Сурковская программа утилизации добровольцев и ополченцев опять извлечена на свет) признаки того что патриотов-ветеранов слишком много?
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