Царьград ФОТО: Коллаж Царьграда Проблема мигрантов в России стала столь большой, что про неё пишут американцы.
Дожили: Американцы стали использовать мигрантов в России, чтобы "подогреть" бунт
Комментарии
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Александр Конкин
Автор провокатор! "Второй вариант - порядок в нашей стране наведут ветераны СВО, которые, согласно тексту, демонстрируют готовность самостоятельно решить проблему."- а с чего вдруг? Или уже есть (Сурковская программа утилизации добровольцев и ополченцев опять извлечена на свет) признаки того что патриотов-ветеранов слишком много?
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15 час.
АА
Алекс Архипов
МИ6 не дремлет. Работает. Вербует.
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мы наблюдаем формирование замкнутых анклавов, где законы Российской Федерации теряют силу, а альтернативной реальностью становится этническое самоуправление. Это не просто демографический вопрос - это вызов национальной безопасности. Все вопросы к президенту!
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10 час.
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