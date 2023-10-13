Фредерик Вассер: «Нужно найти решение с границами трассы. Текущая ситуация не идет на пользу «Ф-1»

Руководитель «Феррари» признал, что ситуация, сложившаяся на Гран-при Катара, была неприемлемой, учитывая постоянные выезды пилотов за пределы трека, на которые дирекция гонки реагировала штрафами.
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