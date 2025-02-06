Россия и Турция обсуждают проект создания нового газового хаба

Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов рассказал, что представители России и Турции ведут экспертные переговоры по вопросам воплощения в жизнь российской инициативы о создании на турецкой территории международного газового хаба, передает корреспондент The Moscow Post.
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