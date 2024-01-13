В прошедшую неделю перед Рождеством по всей стране продолжала полыхать тема бе$предела иностранных специалистов, которым правительство РФ, вдохновляемое барышами от дешевой рабочей $илы и оправдывающее свою антинародную деятельность в этой сфере методичками глобалистов и их НПО, создавало все условия для тихой колонизации России.