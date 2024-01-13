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БЕСПРЕДЕЛЬШИНА ИНО-СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: СЛОВО ЗА ВЕТЕРАНАМИ

БЕСПРЕДЕЛЬШИНА ИНО-СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: СЛОВО ЗА ВЕТЕРАНАМИ

В прошедшую неделю перед Рождеством по всей стране продолжала полыхать тема бе$предела иностранных специалистов, которым правительство РФ, вдохновляемое барышами от дешевой рабочей $илы и оправдывающее свою антинародную деятельность в этой сфере методичками глобалистов и их НПО, создавало все условия для тихой колонизации России.

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Комментарии
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E
Elka
Очки, вам показаны, батенька
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15 час.
серый777 котов
Это свита и она игрант главного
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Начинается последний акт марлизонского балета нам нужны голоса.
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7 час.

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