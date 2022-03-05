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Депутат Фёдоров предложил повысить маткапитал на детей в семьях участников спецоперации на Украине

Депутат Фёдоров предложил повысить маткапитал на детей в семьях участников спецоперации на Украине

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров предложил главе Министерства финансов Антону Силуанову повысить материнский капитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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