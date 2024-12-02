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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» выберет Лоусона или Цуноду на сезон-2025, Пересу предложат роль амбассадора (PlanetF1)

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес покинет пелотон «Формулы-1», если не покажет «ошеломляющий» результат на Гран-при Абу-Даби, сообщает PlanetF1.

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