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Conversation: криминально-любовные романы отвечают на запросы аудитории

Conversation: криминально-любовные романы отвечают на запросы аудитории

Об этом сообщает портал The Conversation. Международная команда учены хизучили феномен криминально-романтической литературы и выяснили, почему сочетание напряжённых детективных сюжетов и любовных историй привлекает миллионы читателей по всему миру.

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