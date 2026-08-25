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Морган о признании Бруну игроком года в АПЛ по версии PFA: «Нелепо. Райс должен был выиграть»

Телеведущий и болельщик « Арсенала »  Пирс Морган отреагировал на вручение Бруну Фернандешу приза лучшему игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) .

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