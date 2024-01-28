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При доработке законопроекта о вейпах хотят учесть опыт Казахстана

При доработке законопроекта о вейпах хотят учесть опыт Казахстана

Кабмин предоставил отзыв на законопроект ЛДПР о полном запрете вейпов в России. В нем впервые был поднят вопрос обязательств России в рамках ЕАЭС в этой сфере, отметил соавтор инициативы, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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