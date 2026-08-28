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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Таавуна», «Аль-Ахли» Сперцяна сыграет с «Аль-Холудом» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 4-го тура.  28 августа « Аль-Наср » Криштиану Роналду примет « Аль-Таавун ».

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