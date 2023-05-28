Под нажимом телефонных мошенников жительница Ижевска лишилась квартиры

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась квартиры под нажимом телефонных мошенников. За несколько месяцев злоумышленникам удалось дистанционным способом выманить у женщины почти 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.