SUSANIN

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Уважаю Уотерса как музыканта, он велик! А его позиция в отношении жыдвы и бандерлядей показывает смелость и независим...Поклонники Pink F...
  • Александр Лагуткин
    В Удмуртии прокураторе больше заняться нечем? Лучше бы занимались контролем за соблюдением членами национальных диасп...В Камбарке оштраф...
  • Николай Болтачев
    Так и живём! Большая ли республик,а ни дорог-ни мостов.По мосту через ре...

Под нажимом телефонных мошенников жительница Ижевска лишилась квартиры

Под нажимом телефонных мошенников жительница Ижевска лишилась квартиры

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась квартиры под нажимом телефонных мошенников. За несколько месяцев злоумышленникам удалось дистанционным способом выманить у женщины почти 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх