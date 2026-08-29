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Мировое обозрение

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Министра обороны КНДР Но Гван Чхоля сняли с поста

Министра обороны КНДР Но Гван Чхоля сняли с поста

В КНДР тихо, но заметно сменили министра обороны. Это не просто кадровая рокировка — за ней стоит сигнал о том, куда движется северокорейская военная машина.

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