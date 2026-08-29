Министра обороны КНДР Но Гван Чхоля сняли с поста

В КНДР тихо, но заметно сменили министра обороны. Это не просто кадровая рокировка — за ней стоит сигнал о том, куда движется северокорейская военная машина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым