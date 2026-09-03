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Царьград

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Количество пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до двух

Количество пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до двух

Под ударом украинских беспилотников в Московской области оказались высотки и стройка.Два человека пострадали во время атаки дронов ВСУ на Московскую область.

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