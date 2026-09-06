«Такое может вспыхнуть по всей Украине» – укро-военкор о разборках СБУ и ГУР

ВСУшникам на фронте очень неприятно видеть, как в тылу хорошо оснащённые и подготовленные штурмовики на государственной зарплате устраивают между собой перестрелки за интересы спецслужб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Запасы США и Евр...
- Украинцы захватил...
- СК Украинцы захватил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым