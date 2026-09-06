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«Такое может вспыхнуть по всей Украине» – укро-военкор о разборках СБУ и ГУР

«Такое может вспыхнуть по всей Украине» – укро-военкор о разборках СБУ и ГУР

ВСУшникам на фронте очень неприятно видеть, как в тылу хорошо оснащённые и подготовленные штурмовики на государственной зарплате устраивают между собой перестрелки за интересы спецслужб.

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