Канада приготовилась нанести ответный удар по США

Все американцы столкнутся с ростом цен на продукты, бензин и автомобили, а тысячи человек лишатся работы в результате введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в размере 25 процентов на канадские товары.
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