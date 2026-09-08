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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Перейра вызвал на реванш Сирила Гана: «В прошлом бою были запрещенные удары. Я смогу завоевать третий пояс»

Экс-чемпион UFC Алекс Перейра заявил, что будет работать над реваншем против Сирила Гана . «Самый логичный бой – реванш с Сирилом Ганом.

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