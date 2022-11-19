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Свищев об объединенном чемпионате: «Главное, чтобы спортсмены Крыма не были изолированы от соревнований внутри страны»

Дмитрий Свищев оценил идею объединенного чемпионата среди команд Крыма и новых регионов РФ. «Нужно учитывать все нюансы.

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