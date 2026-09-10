Гюнтер Штайнер: Через четыре года Антонелли будет лучше Ферстаппена

Гюнтер Штайнер: Через четыре года Антонелли будет лучше ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает Кими Антонелли более привлекательным пилотом для команд, чем Макса Ферстаппена.
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