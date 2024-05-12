В США допустили ослабление доллара из-за введенных санкций против РФ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Соединенные Штаты просчитались, после того, как ввели жесткие санкции против России, экономика РФ выдержала удар, Запад столкнулся с негативными последствиями введенных им экономических ограничений, заявил американской газете Business Insider экономист Джефф Рубин.