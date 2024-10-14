Себе в голове понапридумывал: Лепс засомневался в готовности Авроры стать его женой

Лепс засомневался в браке с юной Авророй из-за огромной разницы в возрасте Григорий Лепс, сделавший громкое заявление на «Премии МУЗ-ТВ» относительно Авроры Кибы, признал, что разговоры о женитьбе на юной девушке – это всего лишь его мечты.