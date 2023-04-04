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CNN сообщает, что спецпрокурор США Смит получил доказательства по делу о хранении у Трампа секретных бумаг

CNN сообщает, что спецпрокурор США Смит получил доказательства по делу о хранении у Трампа секретных бумаг

Команда спецпрокурора США Джека Смита, который расследует дело об обращении бывшего президента страны Дональда Трампа с секретными документами, завершила сбор доказательств.

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