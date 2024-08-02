Мифтахов был бы готов поехать в АХЛ: «В этом нет ничего такого. Шестеркин тоже начинал с АХЛ. Суть системы – развивать игроков, которые потом усилят лучшую лигу мира»

– Ты был бы готов ехать в Америку играть в АХЛ? – Да. Безусловно. Там другой хоккей, там тоже нужна какая-то адаптация.
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