Зонд «Юнона» впервые сфотографировал луну Юпитера Амальтею

Снимки Юпитера, сделанные зондом «Юнона» 7 марта 2024 года, на которых можно рассмотреть луну газового гиганта Амальтею / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS На снимках можно увидеть крошечную точку, которая попала в кадр, когда зонд фотографировал самую большую планету Солнечной системы.
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