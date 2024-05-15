Зонд «Юнона» впервые сфотографировал луну Юпитера Амальтею

Снимки Юпитера, сделанные зондом «Юнона» 7 марта 2024 года, на которых можно рассмотреть луну газового гиганта Амальтею / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS На снимках можно увидеть крошечную точку, которая попала в кадр, когда зонд фотографировал самую большую планету Солнечной системы.