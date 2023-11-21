В Верхошижемье возбуждено новое уголовное дело в отношении директора одного из СПХ, подозреваемого в совершении мошенничества

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело в отношении директора одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Верхошижемского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.