В Верхошижемье возбуждено новое уголовное дело в отношении директора одного из СПХ, подозреваемого в совершении мошенничества

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело в отношении директора одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Верхошижемского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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