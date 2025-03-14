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Легенда НБА жёстко раскритиковал украинского баскетболиста «Лейкерс» во время мата

Легенда НБА жёстко раскритиковал украинского баскетболиста «Лейкерс» во время мата

Пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), олимпийский чемпион 1996 года Реджи Миллер раскритиковал украинского центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексея Леня во время матча регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс».

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