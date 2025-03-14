Легенда НБА жёстко раскритиковал украинского баскетболиста «Лейкерс» во время мата

Пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), олимпийский чемпион 1996 года Реджи Миллер раскритиковал украинского центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексея Леня во время матча регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс».
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