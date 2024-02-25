Диана Арбенина: концерт группы во Владивостоке отменен из-за из-за «12 кривоногих упырей»

Вокалистка из группы “Ночные снайперы” Диана Арбенина сообщила, что ее концерты в двух городах России были отменены из-за неожиданного фестиваля чирлидерш и неких “12 кривоногих упырей” из города Владивосток, которые представили негативную информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии