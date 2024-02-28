Враг меняет тактику: Малькевич рассказал о новом подлом приёме Киева

k

kraft54

подлая нация.А как русские воюют за нацистов,они совсем дураки,не ходили в школу,не читали книг,не видели фильмов? Какое то сумасшествие,ну если они такие дураки,то и жить им не надо,они убивают своих в угоду бендеровцев и англосаксам.