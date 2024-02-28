Враг меняет тактику: Малькевич рассказал о новом подлом приёме Киева

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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hbqЮрий Забродоцкий
Вор кричит: &quot;Держи вора!&quot;.
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20 час.
k
kraft54
подлая нация.А как русские воюют за нацистов,они совсем дураки,не ходили в школу,не читали книг,не видели фильмов? Какое то сумасшествие,ну если они такие дураки,то и жить им не надо,они убивают своих в угоду бендеровцев и англосаксам.
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4 час.
Олег Карагулин
&quot; Айдаровцев&quot; и &quot;азовцев&quot; в плен не брать!!!! Сильна националистическая сущность. А простые ВСУшники даже самой украине не нужны.
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3 час.

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