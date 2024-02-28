Царьград Фото: eye ubiquitous/hutchison/Globallookpress Киев сосредоточился на создании фейков о зверствах русских солдат.
Враг меняет тактику: Малькевич рассказал о новом подлом приёме Киева
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
hbqЮрий Забродоцкий
Вор кричит: "Держи вора!".
Ответить
20 час.
k
kraft54
подлая нация.А как русские воюют за нацистов,они совсем дураки,не ходили в школу,не читали книг,не видели фильмов? Какое то сумасшествие,ну если они такие дураки,то и жить им не надо,они убивают своих в угоду бендеровцев и англосаксам.
Ответить
4 час.
Олег Карагулин
" Айдаровцев" и "азовцев" в плен не брать!!!! Сильна националистическая сущность. А простые ВСУшники даже самой украине не нужны.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии