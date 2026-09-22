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Вашингтон предложил Индии участвовать в проекте лунной базы: ISRO одновременно развивает собственную космическую инфраструктуру и заявляет о готовности принимать международных партнёров

Вашингтон предложил Индии участвовать в проекте лунной базы: ISRO одновременно развивает собственную космическую инфраструктуру и заявляет о готовности принимать международных партнёров

Это хорошо подтверждается официальными материалами ISRO и правительства Индии NASA предложило Индийской организации космических исследований (ISRO) присоединиться к программе создания постоянной базы на Луне.

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