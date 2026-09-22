Вашингтон предложил Индии участвовать в проекте лунной базы: ISRO одновременно развивает собственную космическую инфраструктуру и заявляет о готовности принимать международных партнёров

Это хорошо подтверждается официальными материалами ISRO и правительства Индии NASA предложило Индийской организации космических исследований (ISRO) присоединиться к программе создания постоянной базы на Луне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым