Роспотребнадзор рассказал, чем полезна для здоровья мандариновая кожура

Она содержит в себе не меньше важных для организма веществ, чем сама мякоть.В кожуре мандарина содержатся такие ценные компоненты, как флавоноиды, органические кислоты и эфирные масла, оказывающие благотворное влияние на здоровье.
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