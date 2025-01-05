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Роспотребнадзор рассказал, чем полезна для здоровья мандариновая кожура

Роспотребнадзор рассказал, чем полезна для здоровья мандариновая кожура

Она содержит в себе не меньше важных для организма веществ, чем сама мякоть.В кожуре мандарина содержатся такие ценные компоненты, как флавоноиды, органические кислоты и эфирные масла, оказывающие благотворное влияние на здоровье.

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