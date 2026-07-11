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Туризм и География

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Варить или вымачивать: личный взгляд на подготовку грибов к засолке

Варить или вымачивать: личный взгляд на подготовку грибов к засолке

Каждый раз, открывая сезон тихой охоты, я невольно погружаюсь в бесконечные кулинарные дебаты. Один из самых жарких споров, с которым я сталкиваюсь постоянно, касается предварительной обработки даров леса перед засолкой.

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