Варить или вымачивать: личный взгляд на подготовку грибов к засолке

Каждый раз, открывая сезон тихой охоты, я невольно погружаюсь в бесконечные кулинарные дебаты. Один из самых жарких споров, с которым я сталкиваюсь постоянно, касается предварительной обработки даров леса перед засолкой.
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