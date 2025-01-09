Врачи из Бабушкинского удалили у пациентки липому весом четыре килограмма

В стационар кратковременного пребывания в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева обратилась пациентка 59 лет с жалобами на боли в левой ноге при движении, увеличенный объем бедра на внутренней поверхности почти в 1,5 раза по сравнению с правой ногой.