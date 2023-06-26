"Ростелеком" создал безопасный репозиторий open-source библиотек

"Ростелеком" создал один из первых в России доверенный репозиторий "РТК-Феникс", который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для выполнения задач в акватории Японского моря
Свежие комментарии