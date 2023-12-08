Поют в поле и на сцене: юбилей концертом отмечает народный хор "Приморочка"

40 лет творческой деятельности сегодня, 8 декабря, отметил народный хор "Приморочка" Уссурийска. В Доме культуры села Корсаковки по этому случаю состоится праздничный концерт (0+), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) управления культуры администрации УГО.