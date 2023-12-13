SHOT: писателя Быкова хотят лишить всего имущества в России

Представители движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру России с требованием лишить писателя Дмитрия Быкова*, который уехал из РФ в Соединенные Штаты после начала специальной военной операции, всего российского имущества.
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