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SHOT: писателя Быкова хотят лишить всего имущества в России

SHOT: писателя Быкова хотят лишить всего имущества в России

Представители движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру России с требованием лишить писателя Дмитрия Быкова*, который уехал из РФ в Соединенные Штаты после начала специальной военной операции, всего российского имущества.

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Лидия Санникова
Какой Быков? Еврей Зильбертруд...
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