Зеленский назвал атаку ВСУ на Курскую область частью «большой операции»

Действия ВСУ в Курской области являются частью крупной «военно-дипломатической операции». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках визита в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди.
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