Более 28 миллиардов планируется вложить в развитие физической культуры и спорта в Петербурге в 2025 году

Предусмотрено строительство новых объектов, модернизация старых В проекте бюджета на ближайшие три года, который губернатор Александр Беглов представил в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, четко отражена социальная составляющая развития физкультурно-спортивной отрасли - поддержка спортивных школ, ремонт площадок и создание инфраструктуры.