Политолог Блохин объяснил, почему Мелания Трамп не живет в Белом доме

Президент США является непростым человеком, с которым сложно ужиться и тяжело работать, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, отвечая на вопрос aif.
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